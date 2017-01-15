سفير مصر بالامارات : زيارة السيسي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات

أكد سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة شريف محمد فؤاد البديوي , أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للإمارات تأتي في وقت مهم تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات التي تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين حيال القضايا الراهنة.





وقال البديوي إن زيارة الرئيس السيسي تجسد التقدير الكبير من جانب دولة الإمارات للدور المصري في المنطقة وذلك في ظل العلاقات الإماراتية - المصرية المتنامية والمتميزة, مشيرا إلى أهمية دور الإمارات عقب ثورة 30 يونيو في مساندة مصر من خلال الجهود التنموية , حيث لعبت الإمارات دورا مهما في الوقوف إلى جانب مصر والذي كان له أكبر الأثر في نفوس الشعب المصري.





وأضاف أن الزيارة شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة بين الجانبين والتي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات ومصر, منوها بحجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في نمو مستمر إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات المهمة لدولة الإمارات في مصر في مجالات متنوعة وحيوية.





وأوضح البديوي أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية خلال المرحلة المقبلة, وذلك في ظل تطور مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر وإطلاقها الكثير من المشاريع العملاقة التي تصب في مصلحة الشعب المصري وتعمل على زيادة وتحسين البنية التحتية.









