مدبولي: مهتمون بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها





أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وقال "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة".

وكلف رئيس الوزراء، مختلف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق على أعلى مستوى; لتكون احتفالية وفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مبهرة ومعبرة عن حضارة مصر القديمة وتاريخها، وفي الوقت نفسه يعكس تقدم مصر الحديثة، وما تبذله الدولة حاليا من جهود في كافة المجالات، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال فرصة كبرى لتسويق مصر والترويج للسياحة، موجها بالبدء في إعداد قائمة المدعوين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال ترئس رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور وزراء: الآثار الدكتور خالد العناني، والثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأشار مدبولي - خلال الاجتماع - إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لسرعة افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث إن هذا الصرح العظيم يقدم صورة حضارية عن مصر التى تمثل رمزا للتراث الإنساني على مر العصور، مضيفا أن افتتاح المتحف الكبير سيشاهده مليارات المواطنين على مستوى العالم، ولذا بدأنا في التحرك من الآن للإعداد لسيناريوهات حفل الافتتاح، ووضع خارطة طريق واضحة للافتتاح.

وأوضح أن اجتماع اليوم هو الأول للجنة العليا لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تم تشكيلها بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه اللجنة تضم - في عضويتها - عددا من الوزراء، فضلا عن مسئولين بالجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم العمل لاختيار اليوم الأنسب للافتتاح، وتنظيم الفعالية على مدار عدة أيام، على أن يتم الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة; لننظم افتتاحا عالميا يليق بمكانة مصر وبحضور عدد من الرؤساء والملوك من مختلف دول العالم.

من جانبه، قال وزير الآثار إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أكبر احتفال تنظمه مصر، نظرا لاهتمام العالم كله بهذا الحدث، ومن المقرر أن يشرفه رئيس الجمهورية، ويحضره الملوك والأمراء والرؤساء، ورؤساء المنظمات العالمية، وكبار المسئولين، مشيرا إلى أنه ستوجد فعاليات مستمرة تمهيدا للافتتاح، وأنه من المقرر أن يتم التعاقد مع شركة عالمية كبرى متخصصة في تنظيم مثل هذه الاحتفاليات الكبرى.