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انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار على الوجه البحري والقاهرة

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار على الوجه البحري والقاهرة

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار على الوجه البحري والقاهرة

تاريخ النشر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،  أن يسود البلاد،غدا /الجمعة/ طقس مائل للدفء نهارا،بارد ليلا،على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.. مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدا على بعض المحافظات:

القاهرة 15 21 ، الإسكندرية 11 20 ، نويبع 15 20، شرم الشيخ 15 28، الغردقة 15 27 قنا 14 24، الأقصر 11 26، أسوان 14 27، شلاتين 14 33، أبو رماد 14 31، حلايب 13 25 ، رأس حدربة 13 25 .


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