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نشرة المساء من أخبار مصر

نشرة المساء من أخبار مصر

نشرة المساء من أخبار مصر

تاريخ النشر



الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان


رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان

الداخلية: مقتل 6 إرهابيين بالعمق الصحراوى للواحات البحرية

السيسى يوافق على اتفاق لتمويل الصين لمشروع تطوير نظام التعليم عن بعد


مشتريات مؤسسية تقود البورصة المصرية للارتفاع آخر جلسات الأسبوع

تضرر الليرة التركية بعد تصريحات أردوغان بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط

البرهان: سننأى بالقوات المسلحة السودانية عن الاستقطاب والعمل السياسي

20 ألف مشجع لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

غياب رامي ربيعة عن مباراة بطل غينيا الاستوائية

"الطيور الغاضبة" تهاجم رجلا بشكل يومي منذ 3 سنوات

بدء العمل بلائحة "الأعلى للإعلام" للضوابط والمعايير الإعلامية

"الطماطم" افضل للبشرة الدهنية

ضبط 3 أشخاص لحيازتهم عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار غير المشروع

عصير "منزلي" يمكنه تخفيض ضغط الدم المرتفع




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