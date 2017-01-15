الأرصاد: غداً..طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد .

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر و خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية , وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 - 34، شبين الكوم 25 - 33، الإسكندرية 24 - 31، مطروح 23 - 30، بورسعيد 26 - 31 ، الاسماعيلية 22 - 34، السويس 23 - 34، العريش 23 - 31، رفح 23 - 30، نويبع 29 - 35، طابا 25 - 34، كاترين 18 - 35، شرم الشيخ 29 - 37، الغردقة 28 - 37، المنيا 24 - 36، الأقصر27 - 40، أسوان 28 - 41، شلاتين 29 - 37، حلايب 30 - 35 .



