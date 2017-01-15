عبد العال: جيبوتي شريك هام لمصر بالبحر الأحمر

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن اعتزازه بالمستوى الذي تشهده العلاقات المصرية مع جيبوتي في شتى المجالات خاصة الإقتصادية منها.. وقال: إن مصر تنظر لجيبوتي كشريك هام في تحقيق التنمية الإقتصادية والأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر والقرن، في ضوء وحدة التحديات التى تواجه البلدين.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له في مقر الرئاسة فى جيبوتي، اليوم /الخميس/، حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه رئيس جمهورية جيبوتي.





ومن جانبه، أعرب رئيس جيبوتي عن تقديره لمشاركة الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له في احتفالات الذكرى الـ 42 لاستقلال جيبوتي، مشيداً بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين، والذى يأتي اتصالاً بالجهود الصادقة التي تبذلها القيادة السياسية في كلا البلدين.





وطللب الرئيس إسماعيل عمر جيله من رئيس مجلس النواب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وشارك الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق في احتفالات العيد الوطني لجمهورية جيبوتي، في حضور الرئيس إسماعيل عمر جيله، ورئيس مجلس النواب بجيبوتي محمد على حمدو، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى وممثلى البعثات الدبلوماسية المُعتمدة لدى جيبوتي.





وشهد المشاركون في احتفال اليوم الوطني لجيبوتي عرضاً عسكرياً متنوعاً أمام منصة الاحتفال، ودعا رئيس جمهورية جيبوتي، عقب الاحتفال، الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق إلى حفل استقبال بمقر رئاسة الجمهورية.





وتعد زيارة الوفد البرلماني رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي عبد العال اتصالاً لجهود الدولة المصرية الحثيثة بكافة مؤسساتها لتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة وخاصة مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على كافة المستويات.