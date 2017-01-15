مدبولي يلتقي كبار مسئولي شركتي مرسيدس وبوش بمستهل زيارته لالمانيا

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، لقاءات مع كبار مسئولي شركتي مرسيدس للسيارات، وبوش للأدوات الكهربائية، وذلك في مستهل زيارته لألمانيا لرئاسة الوفد المصري رفيع المستوى الذي سيشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

كما يزور رئيس الوزراء مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت الألمانية، ويقوم بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد يضم وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحادي الغرف التجارية والصناعات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام تأتى أهميتها من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.



