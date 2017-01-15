الرئيس يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، بعد أن قرره مجلس النواب.



وينص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٥) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ النصان الآتيان:

يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.



