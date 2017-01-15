الحكومة تنفي تسرب بقعة زيتية بمياه النيل في محافظة أسوان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري التي نفت تلك الأنباء،مؤكدة أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان.

وأكدت أنه بمجرد تداول تلك الأنباء،قامت الوزارة بإرسال فريق من المختصين للمعاينة الميدانية وتمشيط مياه النيل بالكامل داخل المحافظة،ولم يتم رصد أي بقع زيتية في هذه المنطقة "كوم أمبو"أو أي مناطق أخرى داخل المحافظة،مشددة على جاهزية الوزارة بشكل مستمر لرصد واكتشاف أي بقع ملوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل والتعامل الفوري معها.

في سياق متصل،أشارت الوزارة إلى إطلاقها حملة قومية لإنقاذ نهر النيل تستهدف إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل،كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره المصدر الأول لمياه الشرب والري في مصر،فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف،والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتابعت أن الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الماضي لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية،تضمنت إزالة (1867) حالة تعد،لافتة إلى أن قطاع حماية النيل قام بتنفيذ (427) إزالة على طول النهر وفرعيه،فضلا عن قيام قطاع الري بتنفيذ (880) إزالة على منافع الري،إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (560) إزالة على منافع الصرف،موضحة أن إجمالي عدد التعديات على منافع الري والصرف التي تم إزالتها بلغ ( 255,572) تعديا،وذلك منذ بدء الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل والمصارف حتى الآن.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق،وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين،وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة(35449417 02/).



