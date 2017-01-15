الأمم المتحدة تطلق مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة" بمصر

احتفلت منظمة الأمم المتحدة في مصر، بتدشين مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة" بحضور رؤساء تحرير عدد من ووسائل الإعلام المصرية البارزة، وتوقيع ميثاق الإعلام حول أهداف التنمية المستدامة خطوة من أجل عالم أكثر استدامة.







وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام المصري ورفع مستوى مشاركته في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف العالمية، وستبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء،17 ورشة عمل للإعلاميين حول أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة عام 2015.





وقال ريتشارد ديكاتسون المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مصر دولة عضو لها تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وكانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن لأكثر من خمس مرات، ولها إسهام كبير في قوات حفظ السلام في العالم.





وأضاف أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية التي تبنتها مصر في هذا الصدد تجعل كلا من الأمم المتحدة ومصر عليهما التزامات ولديهما نطاق واسع من التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات..منوها بالعديد من الاستراتيجيات التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة وتمكين المرأة وغيرها من القطاعات.





وأوضح ديكاتسون، أن الأمم المتحدة في مصر تري أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين وغيرهم من الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.





من جانبها، نوهت المستشار إيمان البنهاوي مدير مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف والإقليمية، بما تقوم به مصر من برامج لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 والتي تغطي كل جوانب أهداف التنمية المستدامة.





وقالت إن مصر قامت في عامي 2017 و2018 بتقديم تقييم طوعي بشأن ما حققته من نتائج ومن بينها ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة وإيجاد وظائف عمل لائق وتوفير فرص تعليم جيدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للجميع وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الشباب والحد من انعدام المساواة بين الجميع والحد من الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية والحد من آثار التغيرات المناخية.





ودعت إلى تكاتف الجهود لاتاحة الفرصة للإعلام لنقل صورة صحيحة عن المجتمع المصري والتعاون القائم بين مصر والشركاء الإقليميين والدوليين.





وتشمل المجالات التي يمكن للمشاركين أن يختاروا العمل عليها بموجب الاتفاق الشراكات في تطوير المحتوى حول أهداف التنمية المستدامة وزيادة اهتمام إدارات التحرير بالأهداف أو المبادرات والقضايا التي تساعد أو تعيق تحقيق الأهداف، والمبادرات المؤسسية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تشمل: تثقيف الموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة حول أهداف التنمية المستدامة باستخدام منصات المؤسسات الإعلامية.





وستقوم الأمم المتحدة بتنفيذ هذا الاتفاق الإعلامي عبر، منح الأولوية للمنظمات الإعلامية المشاركة بمدها بمحتوى إعلامي عالي الجودة ومتعدد اللغات وتقديم فرص إخبارية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، إتاحة كبار قادة الأمم المتحدة وخبراءها في مجال أهداف التنمية المستدامة للمنظمات الإعلامية المشاركة، على أساس من الأولوية والشفافية، بما في ذلك لغرض كتابة التقاريرالإخبارية، وللمشاركة في الفعاليات النقاشية التي تستضيفها المنظمات الإعلامية المشاركة وزيادة الوعي حول الاتفاق الإعلامي ، واستضافة الفعاليات البارزة مع المنظمات الإعلامية المشاركة والترويج لها.







