اليوم..انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 27 37 ، شبين الكوم 26 40 ، طنطا 25 38 ، دمنهور 24 35 ، الإسكندرية 24 31 ، بلطيم 23 31 ، مطروح 25 30 السلوم، 25 31 ، سيوة 25 37 ، بورسعيد 25 31 ، دمياط 25 30 ، الزقازيق 26 40 ، الاسماعيلية 25 37 السويس 24 38 العريش 24 31 رفح 23 30.



