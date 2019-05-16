اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

اليوم..انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

اليوم..انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

اليوم..انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

تاريخ النشر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 27 37 ، شبين الكوم 26 40 ، طنطا 25 38 ، دمنهور 24 35 ، الإسكندرية 24 31 ، بلطيم 23 31 ، مطروح 25 30 السلوم، 25 31 ، سيوة 25 37 ، بورسعيد 25 31 ، دمياط 25 30 ، الزقازيق 26 40 ، الاسماعيلية 25 37 السويس 24 38 العريش 24 31 رفح 23 30.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content