وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد ويقلدهم وسام الجمهورية

شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019 .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل .

كما قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

ونقل الفريق أول / محمد زكى تحية وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم ، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف .

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف ، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءاً لشعب مصر العظيم ، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها .

كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء .

حضر الإحتفال الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .