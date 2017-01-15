نشرة المساء من أخبار مصر

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مدبولى يراجع موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة مع المحافظين التضامن تنفي حرمان المطلقة من معاش والدها الحكومة تنفي توقف مشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان زلزال بقوة 6.3 ريختر قبالة ولاية أوريجون الأمريكية قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودي هدوء نسبي للدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم البورصة تربح 7.3 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها البطل يسري حافظ يتوج بذهبية الملاكمة وزن 91 كجم بالألعاب الإفريقية قرعة أبطال أوروبا: ليفربول يواجه نابولي وسان جيرمان يصطدم مبكرا بريال العثور على جمجمة قد تحل لغز النهاية لأول امرأة تطير عبر الأطلسى بعد غد.. أمسية فنية على مسرح محكى القلعة خطوات العناية بالأظافر قبل المناكير بالفيديو..حملات أمنية بمحيط النوادى الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظات ابتكار روبوت يشبه الدودة يزحف عبر المخ لعلاج مرضى السكتة الدماغية
مدبولى يراجع موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة مع المحافظين
التضامن تنفي حرمان المطلقة من معاش والدها
الحكومة تنفي توقف مشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان
زلزال بقوة 6.3 ريختر قبالة ولاية أوريجون الأمريكية
قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودي
هدوء نسبي للدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم
البورصة تربح 7.3 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها
البطل يسري حافظ يتوج بذهبية الملاكمة وزن 91 كجم بالألعاب الإفريقية
قرعة أبطال أوروبا: ليفربول يواجه نابولي وسان جيرمان يصطدم مبكرا بريال
العثور على جمجمة قد تحل لغز النهاية لأول امرأة تطير عبر الأطلسى
بعد غد.. أمسية فنية على مسرح محكى القلعة
خطوات العناية بالأظافر قبل المناكير
بالفيديو..حملات أمنية بمحيط النوادى الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظات
ابتكار روبوت يشبه الدودة يزحف عبر المخ لعلاج مرضى السكتة الدماغية
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