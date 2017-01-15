مدير مركز البحوث الجنائية: نحن لسنا ضد الهجرة الآمنة الشرعية

وجهت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الشكر لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، وفريق عملها، إذ أنهم لم يدخروا جهدا في إخراج الدورات التدريبية للتوعية بمخاطر وأضرار الهجرة غير الشرعية.







وأضافت عبدالرحيم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، لإطلاق البرنامج التدريبي تحت عنوان التأهيل والتوعية من الهجرة غير الشرعية، أنه منذ العام الماضي نؤكد اننا ليس ضد الهجرة الآمنة أو الشرعية، ولكن نحن ضد الهجرة غير الشرعية، التي تضر بالإنسانية، نريد الحفاظ على حياة البشر.





وأوضحت أن المتدربين هم السفراء لمنع انتشار الهجرة غير الشرعية، لأن فكرة التوعية غير قاصرة على البرنامج التدريبي، مشيرا إلي أن الرفض والتعامل مع الشباب ليس سهلا، إذ أنه لا يكون لديهم أسباب تمنعهم من السفر أو تشجعهم علي البقاء، وهو ما كان يتم مواجهته بالتوعية.



