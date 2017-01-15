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الزراعة تطلق منظومة كارت الفلاح بمحافظة أسيوط

الزراعة تطلق منظومة كارت الفلاح بمحافظة أسيوط

الزراعة تطلق منظومة كارت الفلاح بمحافظة أسيوط

تاريخ النشر

 تم إطلاق منظومه كارت الفلاح بمحافظة أسيوط خلال مؤتمر موسع شهده المهندس إبراهيم سرور - مدير مديرية الزراعة بأسيوط والمحاسب/ منتصر الإبجيجى - رئيس منطقة شمال بالبنك الزراعى المصرى وبحضور مديري فروع البنك الزراعى بمراكز أسيوط  لتوحيد المفاهيم وآليات توزيع الكروت الذكية للمزارعين والأخذ فى الإعتبار تقديم كافة السبل لراحة المزارعيين وآليه العمل خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد أعلن عن إطلاق منظومة الكارت الذكي بمحافظتي أسيوط وسوهاج

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