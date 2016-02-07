عضو في مجلس السيادة السوداني يشكر مصر على دورها في المرحلة الماضية

أعرب الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان, عن شكره لمصر على دورها في المرحلة الماضية, ودعمها التفاوض الذي تم من خلاله التوصل إلى كافة الاتفاقات الخاصة بهياكل الفترة الانتقالية.



جاء ذلك خلال استقبال تاور اليوم الأربعاء بمكتبه في القصر الجمهوري, سفير مصر في السودان حسام عيسى.

وقال مجلس السيادة, في بيان, إن السفير حسام عيسى قدم التهنئة لتاور بتشكيل مجلس السيادة, ونيله عضويته.

وأكد عيسى دعم وتأييد مصر الكامل للثورة السودانية, ومواصلة دعمها هياكل المرحلة الإنتقالية فى الفترة القادمة, مشيرا إلى أن الدعم سيكون في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وأوضح أن مسؤولين مصريين سيزورون السودان في الفترة المقبلة, تعبيرا عن تأييد مصر للعهد الجديد, لافتا إلى أن هناك اتفاقا على استمرار اللقاءات الثنائية بين المسؤولين فى البلدين من أجل إحكام التنسيق فى العلاقات المصرية ? السودانية, للوصول بها إلى مرحلة التكامل التام.



