الصحة تبحث إنشاء مجمع طبي عام بمدينة الغردقة

تمت مناقشة مشروع إنشاء مجمع الغردقة الطبي العام حيث يتضمن كافة التخصصات، ومنها أقسام جراحة القلب وقسطرة القلب وزراعة الأعضاء والجراحات التجميلية والتكميلية، وتخصصات العمود الفقري والمفاصل الصناعية، وذلك خلال استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بديوان عام الوزارة لبحث ومناقشة تطوير مستشفيات المحافظة، وذلك بما يخدم مشروع تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي تأتي في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق المنظومة الجديدة، وبما يخدم دعم برنامج السياحة العلاجية بالمحافظة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم التوجيه بالانتهاء من أعمال صيانة مستشفى الغردقة العام واستكمال تطوير مستشفى الحميات، بالإضافة إلي تدريب ٥٠ ممرضة بمعهد الجونة للتمريض لخدمة محافظة البحر الأحمر.

كما سيتم تجهيز مستشفى و ٣ وحدات صحية "سابقة التجهيز" وهي عبارة عن مباني ذكية متطورة “steel structure”، ويتم استخدامها لأول مرة في بعض القرى في مدينة حلايب، مضيفًا أن المستشفى سيشمل ٢٠ سريرًا، وغرفتي عمليات، ٤ أسرة رعاية، ٣ حضانات ووحدة غسيل كلوي.

كما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى رأس غارب الجديدة وذلك بعد أن وصلت نسبة الإنجاز بها ٧٠٪؜، كما وجهت بسرعة توريد جهاز أشعة مقطعية إلي مستشفى سفاجا، وإمداد مستشفيات محافظة البحر الأحمر بالأجهزة الطبية المتقدمة مثل المناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي وما تحتاجه أقسام طب وجراحة العيون من معدات وأجهزة.

كما تم تكليف الدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة بتطوير واستكمال تجهيزات المعمل المشترك لفحص وأخذ عينات المياه والأغذية في محافظة البحر الأحمر ، وذلك تمهيدًا لافتتاحه يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري.



