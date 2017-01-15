مصر تعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل ببريطانيا

عرضت مصر تجربتها الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأول مرة، في المؤتمر السنوي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، ومعرض (اكسبو) لهيئة الخدمات الصحية 2019، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد من وزراء صحة دول العالم والمهتمين بمجال الرعاية الصحية، والذي يناقش أهم التحديات والتطورات في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، وتم إجراء دراسة عليها بالتعاون مع شركة "اسكالا" وعرضها ضمن 4 تجارب رائدة في تطبيق الرعاية الصحية المتكاملة داخل المعرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان حرصت على اجراء لقاءات عدة على هامش المؤتمر، حيث اجتمعت مع أعضاء الكلية الملكية لطب الأسرة بانجلترا، وناقشت آليات العمل في مجال طب الأسرة داخل منظومة التأمين الصحي، وذلك من خلال زيادة أعداد الأطباء الذين سيتم تدريبهم ضمن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال القطاع الصحي في مصر، حيث اتفقت الوزيرة على إجراء تدريبات "أونلاين" بما يستوعب عدد كبير من الأطباء.

وأشار مجاهد إلي أن الكلية الملكية عرضت تفعيل برنامج مخصص لأطباء الأسرة في مصر في شكل دبلومة معتمدة من الكلية الملكية ومن ثم تحويلها إلي زمالة، وذلك من خلال تعاون الزمالة المصرية مع الكلية الملكية في هذا الإطار ما يحقق احتياجات مصر في مجال القطاع الصحي في المرحلة القادمة، موضحًا أنه تم تدريب 70 طبيب أسرة على دفعتين، وتستهدف الوزارة تدريب ألف طبيب للعمل بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يسهم في ضمان جودة الخدمة في نظام طب الأسرة.

ولفت إلي أن وزيرة الصحة اجتمعت مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لمناقشة التعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية خاصة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطلعت إلي زيادة التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات.

كما أوضح مجاهد أن وزيرة الدولة البريطانية للصحة العامة والرعاية الأساسية، أشادت بتجارب مصر الرائدة في مجال الصحة العامة وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، كما ناقشت إمكانية تبادل الخبرات مع مصر في تجاربها الناجحة وخاصة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي تزيد مدة انتظار العمليات في انجلترا من سنة إلي سنتين ونصف في بعض الحالات مثل تغيير المفاصل، مشيدة في هذا الصدد بنجاح مصر في تقليل مدد الانتظار من ٤٤٤ يوم إلي ١٧ يوم كحد أقصى وهو ما يعد انجازًا تاريخيًا لمصر.







