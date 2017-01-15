"مصر للطيران" تختتم اليوم جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام

تختتم شركة "مصر للطيران" ، اليوم الاربعاء، جسرها الجوي المخصص لموسم حج 2019 بوصول آخر رحلاتها من مطار المدينة المنورة، لتكون بذلك قد قامت بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية، من بينها 224 رحلة جوية من مطار جدة و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، آخر رحلات مصر للطيران من مطار جدة لعودة حجاج بيت الله الحرام في موسم هذا العام.

وكانت مصر للطيران قد بدأت في 14 أغسطس الماضى تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي مطار القاهرة والمطارات المصرية ،حيث نقلت الشركة حتي الآن أكثر من 65 الف حاج من جدة والمدينة المنورة .

كما وفرت مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج، وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات، لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



