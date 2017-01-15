"زراعة النواب" تطالب وزارة الزراعة بمذكرة حول مشروع غرب المنيا

طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوم بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.

وكان اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة، يناقش طلب إحاطة مقدم من النائب مجدى ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمى السليم فى تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة.



