بدء امتحان "الاقتصاد والإحصاء" لطلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي العام، أداء امتحان الاقتصاد والإحصاء، للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019، اليوم الإثنين، في مختلف المحافظات.







ويؤدي الطلاب اليوم الإثنين، امتحان الاقتصاد والإحصاء، بإجمالي 595344 طالبا طالبة.





وبدأ طلاب الثانوية العامة، السبت الماضي، ماراثون الامتحانات، بأداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، على مستوى جميع الشعب، وتستمر الامتحانات حتى 3 يوليو من الشهر الجاري.





وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) أمس، الامتحان في مادة (اللغة العربية - الورقة الثانية).





وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



