البرلمان يوافق على قرارين جمهوريين

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203 / د – 41، الصادرعن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.



كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019، بشأن إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القـرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019.



