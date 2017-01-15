عميد عين شمس: مستشفى الجامعة الجديد صرح يحتذى به محليا وإقليميا

عقدت كلية الطب جامعة عين شمس مؤتمرا صحفيا قبيل افتتاح مستشفى الأطفال الجديد و مستشفى المسنين، التابعان لمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور ا. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، ا. د محمود المتيني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، ا. د أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية ، ا. د مصطفي هدهد رئيس قسم الأطفال ، ا. د هالة سويد مدير مستشفى المسنين السادة وكلاء كلية الطب ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.



واستعرض ا. د محمود المتيني المراحل التي سبقت الافتتاحات مشيرا انه ومع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم ، لم يعد المبنى القديم يفي باحتياجات و طموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل الأرجاء يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً يحتذى به على المستوى المحلي و الإقليمي و يضاهي المستويات العالمية.



واضاف ان مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي للمسنين قد تم الإنتهاء منها بتكلفة تجاوزت ٩٠ مليون جنيه لتكون المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر و الشرق الأوسط الذي يتخصص في أمراض المسنين وخدمة كبار السن، مؤكدا انه تم مراعاة أن يكون تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية ، الي جانب تزويدها بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية الهامة.



وأشار المتيني - في مؤتمر صحفي عقد قبل افتتاح مستشفى المسنين ومستشفى الأطفال الجديد بجامعة عين شمس - إنه مع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يفي باحتياجات وطموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل لخدمتهم، لافتا إلى أن مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي للمسنين تم الانتهاء منه بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه، ليون المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط.



وأوضح أن جامعة عين شمس سبق لها وأن أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية طب عين شمس في عام 1984 ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية في هذا التخصص.



وأشار المتيني إلى أنه بالنسبة لمستشفي الأطفال الجديد فإنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه وتضم مجمع أمراض وجراحة الأطفال بتكلفة 220 مليون جنيه، منوها بأنه يجري العمل حاليًا في المرحلة الثانية التي تشمل تجديد المستشفي القديم وعودته إلى تراثه السابق حين تم تأسيسه منذ أربعينيات القرن الماضي، ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال و جراحاتها إلي 650 سريرا بانتهاء الثلاث مراحل في عام 2022.



وأضاف أن "ما نراه اليوم هو معادلة نجاح لتعاون مؤسسات الدولة بداية من التعاون مع أسرة المهندس أحمد شوقي حيث التي قامت بالتبرع بحوالي 45 مليون جنيه، وكذلك مؤسسة مصر الخير التي قدمت دعما بقيمة 8 ملايين جنيه ومستشفيات جامعة عين شمس التي دعمت الافتتاحات الجديدة بقيمة 28 مليون جنيه".

وأعلن عميد كلية الطب بجامعة عين شمس عن توقيع اتفاقية مع أكبر مستشفيات طب الأطفال في انجلترا وهي مستشفى "GOSH" في جميع المجالات من بحث علمي وتبادل أطباء وتمريض وتدريب لمدة خمس أعوام.



من جانبه، قال الدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس إن هذه الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس هي نقلة نوعية من حيث الكم والنوع حيث تم ربط مستشفي الأطفال القديم بالمستشفى الجديد، مضيفا أن مستشفي المسنين هو مستشفي تخصصي حيث يضم العديد من التخصصات نظرا لما تحتاجه هذه الفئة العمرية من احتياجات خاصة.

