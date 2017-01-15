جلسة مباحثات بين شكري ولافروف بموسكو الاثنين في إطار صيغة "2+2"

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو بعد غدا الاثنين المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.







وأوضح بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت أنه من المنتظر أن يعقد شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





تجدر الإشارة إلى أن الجولة الحالية بصيغة 2+2 هي الخامسة في سلسلة الاجتماعات التي تجمع الجانبين منذ عام 2013.