مصر والاتحاد الاوروبي يبحثان الموضوعات الاقليمية والدولية المشتركة

عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية، حقوق الإنسان والديمقراطية- القضايا الدولية، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعها السادس بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



وذكر بيان صحفي مشترك وزعته وزارة الخارجية اليوم الاثنين ، في ختام الاجتماع الذي بدأ يوم امس الأحد أن الاجتماع عقد برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وقد أجرى الجانبان حوارا سياسيا شاملا وصريحا، شمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على المستوى الثنائي، والإقليمي والدولي، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة نتائج القمة الأولى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

كما تم مناقشة الوضع في المنطقة العربية، وسوريا، وليبيا، ومتابعة مخرجات القمة الخامسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والسلم والأمن في أفريقيا، والقرن الأفريقي، والسودان، وموضوعات مياه النيل، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون الأورومتوسطي، بما في ذلك التعاون عبر الحدود وكذلك نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبحث الجانبان سبل دعم الحوار والتعاون، بما في ذلك في المحافل الدولية، لدعم جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار في المتوسط وما ورائه.

وأخذ الجانبان علماً بالتقدم الكبير المحرز في تنفيذ أولويات المشاركة للفترة 2017-2020، في إطار تنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفقا على مواصلة المناقشات حول أولويات المشاركة للفترة القادمة ما بعد 2021.

وركز الجانبان أيضا على التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون ومكافحة الفساد، مع الإقرار بأنه لا غنى عن التعاون والحوار لتحقيق مصالحهما المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة، وأكدا أهمية مواصلة الحوار والتعاون لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات وفقا لالتزاماتهما الدستورية والدولية.

عقب ذلك، توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى مركز البحث والتطوير التابع لشركة بوش والمتخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وخلال تواجده في المركز، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من "أوفيه راشكة" رئيس المجلس الاستشاري لشركة بوش، والذي استهل حديثه بالإشادة بما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية، مثنياً بوجه خاص على عمليات التحديث غير المسبوقة في مجال البنية التحتية والتي شهدتها مصر على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

كما أشاد رئيس المجلس الاستشاري لشركة بوش بالتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين وفى مقدمتها تيسير بيئة أداء الأعمال من خلال تقليص المدة اللازمة للترخيص للشركات لتتراوح بين ٧ إلى ٣٠ يوماً فقط بعد أن كانت تصل إلى نحو عام في السابق.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لبوش أن الشركة تتبنى استراتيجيات طويلة الأمد ولا تحكمها النظرة قصيرة المدى عند اختيار مشروعاتها، ومن ثم كان حرص الشركة على اختيار مصر كركيزة لانطلاق الشركة في الإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال المجمع الصناعي الذي ستنشئه في العاشر من رمضان.

وأشار رئيس المجلس الاستشاري لشركة بوش إلى أن مركز التطوير التابع للشركة في شتوتجارت تبلغ مساحته نحو مليون متر مربع، وتنفق الشركة ما بين ٦٦٠ إلى ٦٨٠ مليون يورو سنوياً على مجالات البحث والتطوير.

واصطحب "راشكة" رئيس الوزراء والوفد المرافق في جولة بأهم مكونات مركز الأبحاث والتطوير، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أهم التطبيقات التكنولوجية التي تعمل عليها شركة بوش في مجالات عدة منها تطبيقات المجال الزراعي، وأخرى في مجال أنظمة الأمان في السيارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد توجه أمس الأحد إلى ألمانيا، على رأس وفد وزاري، في زيارة يشارك خلالها في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمنتدى العربي الألماني.



