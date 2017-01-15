مروان:الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن حقوق أبناء النوبة

أكد وزيرالدولة لشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق.





وقال مروان - خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع محافظ أسوان أحمد إبراهيم - إن هذا اللقاء يأتي لمتابعة عمل لجان التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء للنظر في رغبات النوبيين من المهجرين والمضارين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي..مشيدا بما لمسه من جهود مبذولة من قبل محافظة أسوان داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.





ومن جانبه .. قال محافظ أسوان إنه تم تشكيل 10 لجان لتلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان ، وهي لجان تنفيذية لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل استكمال حصولهم على التعويضات.





وأشار إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى بما يضمن تقديم كافة التسهيلات أمام المستحقين للتعويضات من أجل إبداء رغباتهم بكل حرية وشفافية للحصول على حقوقهم التى أقرتها الدولة لأول مرة منذ عقود بشكل متكامل مع توسيع قاعدة الرغبات أمام المواطن لتشمل العديد من الخيارات.





وأفاد بأن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات سواء كانت لتقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضرري إنشاء السد العالي.





وكان وزير شئون مجلس النواب يرافقه محافظ اسوان قد تابعا بدء أعمال لجان تلقي طلبات رغبات تعويضات النوبيين بمقر الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف تعويضات متضررى خزان أسوان والسد العالي.





وتستمر أعمال تلقي رغبات النوبيين لمدة 3 أسابيع، يعقبها فتح باب تقديم التظلمات على الرغبات فقط لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية وذلك تمهيداً لعودة الحقوق النوبيه، وذلك خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى منتصف سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.





واختتم الوزير عمر مروان ومحافظ أسوان جولتهما بتفقد مقرات لجان التعويضات السكنية بوحدتي التضامن الاجتماعي بمجلس مدينة كلابشة وقرية قورته ثالث بالإضافة إلى تفقدهما لمقر الجمعية الزراعية بكلابشة للتعويضات الزراعية من ضمن 16 لجنة موزعة على الجمعيات الزراعية بمركز نصر النوبة.







