صحفي يصف لقاء السيسي وامير الكويت بأنه "لقاء الحكمة"

ثمن صفوت عمران الكاتب الصحفي بالجمهورية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت ووصف اللقاء بأنه " لقاء الحكمة " وأن هذه الزيارة تأتي كخاتمة مهمة في جولات الرئيس الخارجية كما انها تصب في اطار العلاقات العربية العربية وضرورة الحل السياسي لازمات المنطقة في اليمن وليبيا وسوريا والتاكيد على وحدة الشعوب العربية .

وأوضح في لقاء مع الاعلامي حساني بشير في برنامج – نهاية الاسبوع – ان الكويت وسيط مهم في عدد من القضايا خاصة ان المنطقة تموج بالصراعات وهناك رؤية غربية لا تتوافق في كثير من النقاط مع متطلبات الشعوب العربية وهناك مساهمة في اشعال فتيل الازمات في المنطقة العربية وعمل شرق اوسط جديد بهدف تفتيت المنطقة فكان من المهم ان يحمل امير الكويت في زيارته امريكا في 12 سبتمبر الجاري رسائل العرب الى امريكا .

وقال " من المهم التنسيق بين القادة سواء الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أمير الكويت في ارسال رسالة واضحة اعتقد انه سيتم مناقشتها الى امريكا خلال الايام القادمة " .

من ناحية اخرى ذكر ان مواجهة الارهاب كان حاضرا بقوة ومنذ شهر تم ضبط خلية تعمل على اشاعة الارهاب في الكويت ولها اتصالات بجماعة الاخوان في مصر و كان من المهم الحديث عن التنسيق الامني بين البلدين .



