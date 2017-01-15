طقس اليوم مائل للحرارة.. وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من 1.8:2.3 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 0.8:1.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم على القاهرة العظمى 28 والصغرى 15، الاسكندرية 22 و14، أسوان 33 و15، السويس 29 و13، الاقصر 33 و15، الغردقة 29 و14.



