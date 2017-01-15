بالصور..مصرللطيران تكرم المتميزين في بعثة الحج بالمملكة السعودية

شارك الطيار أشرف الخولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الاحتفالية التي أقيمت بجدة مساء اليوم لتكريم العاملين المتميزين من مصرللطيران المشاركين فى بعثة الحج لخدمة ضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة.

وخلال الإحتفال نقل الطيار أشرف الخولي تحيات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لجميع العاملين المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام بجميع المطارات المصرية والسعودية التي شهدت تسيير رحلات الجسر الجوي للشركة الوطنية لما قدموه من أداء متميز بالتعاون مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الموسم في البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية وقدم سيادته التهنئة لجميع الحضور بمناسبة نجاح مرحلتي الذهاب والعودة حتي الأن وتحقيق اعلي انتظامية في تشغيل الرحلات خاصة في أوقات الذروة وطالب الخولي بالاستمرار في تقديم هذا المجهود المشرف حتي وصول أخر حاج من عملاء مصرللطيران إلي أرض الوطن والمقرر له 4 سبتمبر الحالي.

حضر الاحتفالية الطيار محمد عليان مساعد رئيس شركة الخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس القطاع التجاري ومحمد عبد الوهاب مساعد رئيس القطاع التجاري للمحطات ورئيس البعثة ومحمد عبد النبي مدير إقليم مصر للطيران بالسعودية وطارق عبدالعزيز مدير إدارة الحج والعمرة نائب رئيس البعثة وأحمد وجدي مدير مكتب جدة ومسعد السيد مدير محطة جدة وبلال النقيب مدير مكتب المدينة المنورة..

تسلم شهادات التقدير ودروع التميز بالنيابة عن مجموعة المالي المحاسب شريف عبد الجليل رئيس القطاع المالي ومشرف بعثة المالي وتسلم نيابة عن مجموعة المبيعات والحجز طارق عبد العزيز نائب - رئيس البعثة ونيابة عن مجموعة الصيانة والأعمال الفنية المهندس/ ياسر أحمد رأفت المشرف على بعثة الصيانة وتسلم نيابة عن بعثة المحطة بالمدينة المنورة عمرو مصطفى عواد مشرف مجموعة المحطة وتسلم نيابة عن مجموعة الأمن نشأت محمد عبد السلام - المشرف على بعثة الأمن وتسلم نيابة عن مجموعة العلاقات العامة طه مصطفى قاسم – المشرف على بعثة العلاقات العامة ونيابة عن مجموعة التحميل والخدمات الأرضية وليد حسين محمد المشرف على بعثة التحميل.







































