مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، وقوفا نهائيا بأغلبية ثلثي اعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.





وردا على ملاحظات مجلس الدولة على موعد تطبيق القوانين، قال عبد العال إنه يثبت فى مضبطة المجلس لعدم وجود حاجة إلى وضع نص خاص أنه يطبق اعتبارا من الحركة القضائية المقبلة فى 1 أكتوبر.





ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".





ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



