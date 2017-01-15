محافظ القاهرة يشهد احتفال الاوقاف برأس السنة الهجرية

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية احتفال وزارة الاوقاف بحلول العام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين عقب صلاة المغرب بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الدين الاسلامي وعدد من سفراء الدول الاسلامية بالقاهرة يتقدمهم د.محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف نائبا عن فضيلة شيخ الازهر .



كما شارك فى الاحتفال كل من سماحة السيد محمود الشريف نقيب الاشراف والشيخ احمد عجيبةرئيس مجمع الشئون الاسلامية واللواء ياسر عبد العزيز قائدالمنطقة المركزية العسكرية واللواء احمد فؤاد واللواء ابراهيم عبد الهادي نائبى المحافظ عن المنطقتين الجنوبية والغربية.

