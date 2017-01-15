اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محافظ القاهرة يشهد احتفال الاوقاف برأس السنة الهجرية

محافظ القاهرة يشهد احتفال الاوقاف برأس السنة الهجرية

محافظ القاهرة يشهد احتفال الاوقاف برأس السنة الهجرية

تاريخ النشر

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية احتفال وزارة الاوقاف بحلول العام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين عقب صلاة المغرب بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الدين الاسلامي وعدد من سفراء الدول الاسلامية بالقاهرة يتقدمهم د.محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف نائبا عن فضيلة شيخ الازهر .


كما شارك فى الاحتفال كل من سماحة السيد محمود الشريف نقيب الاشراف والشيخ احمد عجيبةرئيس مجمع الشئون الاسلامية واللواء ياسر عبد العزيز قائدالمنطقة المركزية العسكرية واللواء احمد فؤاد واللواء ابراهيم عبد الهادي نائبى المحافظ عن المنطقتين الجنوبية والغربية.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content