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البرلمان يوجه الشكر للجنة مصر فى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

البرلمان يوجه الشكر للجنة مصر فى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

البرلمان يوجه الشكر للجنة مصر فى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

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تقدم رئيس مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال باسمه وباسم نواب البرلمان بالشكر للجنة الممثلة لمصر فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف خلال الأيام الماضية.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، موجها حديثه لوزير شئون مجلس النواب رئيس وفد مصر فى جنيف المستشار عمر مروان، إن: نتقدم لسيادتك وفريق العمل الذى كان له دور كبير جدا فى إعداد التقرير وما قاموا به فى المجلس الدولى لحقوق الانسان من دفاع عن حقوق الإنسان فى مصر".

وأضاف "لك الشكر ولكل فريق العمل لقد أبليتم بلاءا حسنا، وعبرتم بكل قدرة وإخلاص على مايدور فى الواقع المصري من تقدم ملموس شهد به الجميع فى مجال حقوق الانسان فى كافة النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية".


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