النطق بالحكم في محاكمة 213 إرهابيا بتنظيم "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمجمع محاكم طرة, برئاسة المستشار حسن فريد, النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس", إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل. يذكر أن القضية يواجه فيها 213 متهما اتهامات بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم, وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.



وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية, في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا, حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية) وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة, فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس; خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية, تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها, والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس, وتخريب منشآت الدولة, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه, وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.



