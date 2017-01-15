نشرة المساء من أخبار مصر

الطحالب مستقبل الوقود الحيوي

الطحالب عبارة عن نباتات مائية بدون أزهار أوسيقان أوحتى جذور بالشكل المتعارف عليه. شكلها تشمئز منه النفس وهي تسبب الكثيرمن المشكلات نتيجة لتواجدها في المياة. من المركز