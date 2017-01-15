نشرة المساء من أخبار مصر

تاريخ النشر
السيسي يعقد مباحثات على مستوى القمة مع رئيس بيلاروسيا
الرئيس السيسي يبحث تفعيل أطر التعاون بين مصر وبيلاروسيا
السيسي يلتقي رئيسي غرفتي البرلمان البيلاروسي لبحث تعزيز العلاقات
رئيس الأركان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع اليابان
رئيس الوزراء يتابع إجراءات بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
الداخلية تواصل تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية
تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما في قضية التخابر إلى 29 يونيو
بدء المقابلات الشخصية للمقبولين مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية
شركات بيلاروسية تستثمر فى المنطقة الصناعية الروسية بمصر
البنك المركزي يطلق أول بوابة الكترونية للتكنولوجيا المالية بمصر
اللون الأحمر يخيم مؤشرات البورصة بخسائر 3.3 مليار جنيه بالختام
بالصور.. وفد مستثمرين سعودي يبحث الفرص الاستثمارية بـ"العلمين الجديدة"
السعودية تدعو المجتمع الدولي لتأمين الممرات المائية بالمنطقة
مقتل 12 حوثيا إثر مواجهات مع الجيش اليمني بالضالع
تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق العشرات على صلة بجولن
زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب سواحل محافظتين شمالي اليابان
ميركل: رفع العقوبات عن روسيا مشروط بعودة السيادة الأوكرانية على القرم
بالصور..بروفة لمتطوعي إستاد السلام قبل أيام من إنطلاق كأس إفريقيا
موقع الكاف يطلق مسابقة التوقعات لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019
إتحاد الكاراتيه: نسعى لإعتلاء منصات التتويج في الألعاب الأولمبية
الإسماعيلي يضم أدهم السلحدار للجهاز الفني
المنتخب يؤدي مرانه إستعداداً لزيمبابوي
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير