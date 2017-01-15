راضي: مصر الشريك الاقتصادي الأساسي لبلاروسيا في القارة الافريقية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانب البيلاروسي أكد خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال في بيلاروسيا، أن مصر أصبحت الشريك الاقتصادي الأساسي لهم في القارة الإفريقية، وصارت تمثل لهم فرصة كبرى للتوسع الاستثماري، نظرا لما أنجزته مصر من مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية، مثل شبكة الطرق والأنفاق تحت قناة السويس والكباري، بالإضافة إلى العمالة الماهرة والإرادة السياسية لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي.







وقال السفير بسام راضي إن الشركات البيلاروسية التي شاركت في اجتماع اليوم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات، الأول يعمل في مجال الصناعات الثقيلة مثل الجرارات والآلات الزراعية ومحركات الديزل والصوامع، وهي يمكن أن تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والثانية تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن أن تستفيد منها الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها للتحول الرقمي، إلى جانب شركات تعمل في مجال تأمين المنشآت الحكومية والسياحية وغيرها، والثالثة تعمل في مجال السياحة، وهي مهتمة إلى حد كبير بالعمل في السوق المصرية التي تعتبرها أهم مقصد سياحي في الشرق الأوسط .





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الشركات أكدت خلال اللقاء اهتمامها بالاستثمار في مصر للاستفادة من السوق الواسعة في مصر، إلى جانب علاقات مصر الواسعة مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية.







