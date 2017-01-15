وزير التعليم العالي: نعمل في 39 مشروعا قوميا

أكد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية وحجم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقيمة العلم .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "التعليم والتطوير المهني ...الطريق نحو التنمية الشاملة" بحضور د.صديق عبدالسلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من السير بخطوات كبيرة في أكثر من 39 مشروعا قوميا في التعليم العالي والبحث العلمي، باستثمارات ضخمة تهدف إلى الاستثمار في بناء الإنسان، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفير خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز، بما يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التي تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت دراسة عن احتياجات سوق العمل من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل، التي تأخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من ثروة مصر من شبابها المميز، في ضوء التغيرات الديموغرافية المستقبلية في العالم، وأثر الثورة الصناعية الرابعة على تباين المهارات اللازمة لوظائف المستقبل المختلفة.

ولفت إلى أن حوالي 35% من الوظائف سوف تختفي خلال 10 سنوات، و47% من الوظائف سوف تختفي خلال 25 سنة قادمة؛ نتيجة التطور التكنولوجي والاقتصاد التشاركي.



