مدبولي يتابع الترتيبات النهائية لكأس الأمم الافريقية باستاد القاهرة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة ليلية تفقد خلالها ستاد القاهرة، يرافقه اللواء محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك في إطار المُتابعة الميدانية الدؤوبة للترتيبات النهائية لإنطلاق مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 32 في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.





واكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ان الزيارة تأتي بهدف الوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز، والمباراة الإفتتاحية، التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الزيمبابوي، مساء يوم 21 يونيو، كما يشهد اجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أنحاء الإستاد، وتفقد أيضاً حالة الطرق المؤدية إليه، والتى تم الانتهاء من تطويرها.





وتابع رئيس الوزراء ما انتهت إليه أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، وأكد مدبولي على تقديره للجهود التي تبذل في هذه الفترة من مختلف عناصر العمل والجهات المسئولة، لافتاً إلى أن هذه البطولة تعدُ فرصة ذهبية لإظهار قدرة مصر الكبيرة على التنظيم والإعداد، وتحقيق الإنجاز في وقت قياسي، وهو أمر ليس جديداً على هذا البلد، كما يتطلع لأن تكون البطولة دفعة ايجابية لرياضة كرة القدم المصرية بفضل ما تم من تطوير للملاعب المصرية وتوفير التجهيزات على أعلى مستوى.





وشدد مدبولى على ضرورة إجراء التجارب اللازمة لإضاءة الاستاد، والشاشات الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع بكافة منطقة الاستاد.







