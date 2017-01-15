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مصر للطيران تسير غدا 16 رحلة لنقل 3100 حاجًا

مصر للطيران تسير غدا 16 رحلة لنقل 3100 حاجًا

مصر للطيران تسير غدا 16 رحلة لنقل 3100 حاجًا

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تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الجمعة 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل3100٠ حاجًا.

ومن المقرر اقلاع 7 رحلات من جدة لنقل 1500 حاجًا، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالى، و 9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاجا من حجاج قرعة كفر الشيخ و المنيا و بني سويف و أسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.


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