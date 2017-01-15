وزير الخارجية يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والأشقاء الأفارقة

أكد وزير الخارجية سامح شكري على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأشقاء الأفارقة, والتي تعود إلى مرحلة التحرر الوطني في منتصف القرن الماضي.







جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الوزير بمناسبة يوم أفريقيا اليوم الثلاثاء, والذي يتزامن مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, بأن وزير الخارجية أشار إلى أن احتفال هذا العام بمناسبة يوم أفريقيا يكتسب أهمية خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري.





ونوه بأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي, والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والسلام في أرجاء القارة السمراء, وأهمية دعم دور الاتحاد الأفريقي والتعاون المشترك بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق تطلعات شعوب القارة.





ومن ناحية أخرى, ألقى الدكتور محمدو لابارانج سفير الكاميرون بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي كلمة خلال الحفل تناول فيها الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجال التنمية وما تم إنجازه في هذا الصدد, مؤكدا على أهمية العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات, ودعا إلى استلهام القدوة والنموذج من الأباء المؤسسين خلال مرحلة التحرر الوطني. وبدأ الحفل بالاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي, والتي سبق وأن ألقاها بمناسبة يوم أفريقيا.





وحضر الحفل سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالقاهرة, وعدد من الشخصيات العامة البارزة, بالإضافة إلى كبار مسئولي وزارة الخارجية.