السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول ببيلاروسيا

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لبيلاروسيا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، الذي يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن بلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي يعرف باسم الشعلة الخالدة.







كان في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى موقع الشعلة الخالدة بساحة النصر، عمدة العاصمة مينسك أناتولي سيفاك.





وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وبيلاروسيا.





تم إشعال الشعلة الخالدة تحت المسلة البالغ ارتفاعها 40 مترا بساحة النصر بالعاصمة مينسك في 3 يوليو 1961، وذلك تخليدا لذكرى جنود الجيش الأحمر وعناصر المقاومة الشعبية الذين سقطوا أثناء الحرب العالمية الثانية.





وبذلك أصبحت ساحة النصر مقصدا لمن يأتي لإحياء ذكرى ملايين الضحايا خلال الحرب العالمية الثانية، ووضع أكاليل من الزهور على الشعلة الخالدة.



