تعرف على أسماء المصابين في حريق خط بترول ايتاي البارود

حصل موقع اخبار مصر على قائمة بأسماء المصابين والمتوفيين في حادث حريق خط بترول ايتاي البارود وهم:

ـ علاء على سعد راشد 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%

ـ محمد عبدالتواب على 33 سنة حروق من الدرجة الثانية

ـ رمضان السيد أبو لبن 35 سنة حروق متفرقة

ـ إبراهيم حسن صلاح 19 سنة من قرية الشيخ أحمد حروق من الدرجة الثالثة

ـ محمد صلاح عبد الهادي 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%

كما تم تحويل الآتي أسماؤهم إلى مستشفى كفر الدوار:

أحمد سعيد الشيشي 40 سنة

محمود محمد الشحات الكومي

محمد عبدالرحمن اثاسم

أحمد عبدالمقصود

عاطف على حسن

كلهم حروق متفرقة



