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تعرف على أسماء المصابين في حريق خط بترول ايتاي البارود

تعرف على أسماء المصابين في حريق خط بترول ايتاي البارود

تعرف على أسماء المصابين في حريق خط بترول ايتاي البارود

تاريخ النشر

حصل موقع اخبار مصر على قائمة بأسماء المصابين والمتوفيين في حادث حريق خط بترول ايتاي البارود وهم:

ـ علاء على سعد راشد 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%
ـ محمد عبدالتواب على 33 سنة حروق من الدرجة الثانية
ـ رمضان السيد أبو لبن 35 سنة حروق متفرقة
ـ إبراهيم حسن صلاح 19 سنة من قرية الشيخ أحمد حروق من الدرجة الثالثة
ـ محمد صلاح عبد الهادي 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%

كما تم تحويل الآتي أسماؤهم إلى مستشفى كفر الدوار:
أحمد سعيد الشيشي 40 سنة
محمود محمد الشحات الكومي
محمد عبدالرحمن اثاسم
أحمد عبدالمقصود
عاطف على حسن
كلهم حروق متفرقة


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