تعرف على أسماء المصابين في حريق خط بترول ايتاي البارود

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حصل موقع اخبار مصر على قائمة بأسماء المصابين والمتوفيين في حادث حريق خط بترول ايتاي البارود وهم:
ـ علاء على سعد راشد 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%
ـ محمد عبدالتواب على 33 سنة حروق من الدرجة الثانية
ـ رمضان السيد أبو لبن 35 سنة حروق متفرقة
ـ إبراهيم حسن صلاح 19 سنة من قرية الشيخ أحمد حروق من الدرجة الثالثة
ـ محمد صلاح عبد الهادي 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%
كما تم تحويل الآتي أسماؤهم إلى مستشفى كفر الدوار:
أحمد سعيد الشيشي 40 سنة
محمود محمد الشحات الكومي
محمد عبدالرحمن اثاسم
أحمد عبدالمقصود
عاطف على حسن
كلهم حروق متفرقة
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