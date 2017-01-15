بالفيديو..وزير النقل: تنفيذ مشروعات كثيرة لم تكن بالخطة للحاجة إليها

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن هناك مشروعات كثيرة لم تكن مدرجة في خطة الحكومة وتم التخطيط لها وتنفيذها خلال الفترة الماضية بشكل سريع جدا نتيجة الحاجة التي طرأت لها، ولم تكن على أجندة الحكومة وجاري استكمالها وإدخالها الخدمة قريبا.







وقال الوزير - خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى (بناة مصر) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد - "إن جميع المشروعات القومية في كل المجالات سواء طرق أو إسكان أو مناطق لوجيستية أو مزارع سمكية أو إنتاج حيواني، والتي قامت الدولة بتنفيذها خلال الفترة الماضية تمت برعاية ودعم وتخطيط الرئيس السيسي".





وأشار إلى أن الشركات المصرية، التي عملت في مشروعات أنفاق قناة السويس، لديها الآن خبرة كبيرة من الفترة الماضية، منوها بأن هذه الخبرة يتم استغلالها في مشروعات جديدة مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق.





وأضاف أن وزارة النقل تسعى إلى ترويج الإنشاءات الخاصة بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لأهميته الاقتصادية، حيث تم طرح 7 موانئ من 9 موانئ جافة ومناطق لوجيستية سواء في مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان أو السادات أو برج العرب أو سوهاج الجديد أو بني سويف.. لافتا إلى أن وزارة النقل تعمل على ربط تلك المدن بالمناطق الصناعية والموانئ من خلال وسائل نقل متعددة برية أو سكة حديد أو نقل نهري.







