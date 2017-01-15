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الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع

تاريخ النشر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


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