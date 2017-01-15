وزير الداخلية يعقد إجتماعا لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية

عقد محمود توفيق وزير الداخلية ، إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





وجَّه الوزير فى بداية الإجتماع الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كافة الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة ، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المُشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من إنضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة .





وأكد أن ملف البطولة يحظى بإهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتوجيه سيادته لكافة أجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات التى تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.





وإستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى إنتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية وإمتدت عناصرها إلى كافة محافظات الجمهورية لاسيما المحافظات التى ستشهد فعاليات البطولة ، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والضيوف والجماهير .. وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الرياضية وإحكام الرقابة على الطرق والمحاور وتسهيل دخول وخروج المشجعين للمباريات .





ووجه بضرورة إتخاذ كافة التيسيرات اللازمة فى إستقبال مشجعى المنتخبات المشاركة بكافة الموانئ والمطارات.





وفى نهاية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته الكاملة فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة على تنفيذ محاور خطط التأمين، بما يسهم فى خروج البطولة بالصورة الحضارية المتميزة، التى تعكس مدى التطور والإنجاز الذى حققته الدولة المصرية على كافة الأصعدة.



