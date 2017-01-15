"الهجرة" تنجح فى انقاذ مصري مريض بأوكرانيا

تجاوبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الجالية المصرية في أوكرانيا؛ لمتابعة حالة شاب تعرض لنزيف في المخ وتم نقله إلى العاصمة "كييف" لاستكمال علاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، وخضع لعملية قسطرة في المخ.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقت استغاثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"من احد الطلاب المصريين فى أوكرانيا بشأن زميل له يدعى (أ.أ.م.ع) والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.

وتم التوصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا لمتابعة حالة المريض، كما تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب المريض ليكون مرافقًا له بـ "كييف".



