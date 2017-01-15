اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"الهجرة" تنجح فى انقاذ مصري مريض بأوكرانيا

"الهجرة" تنجح فى انقاذ مصري مريض بأوكرانيا

"الهجرة" تنجح فى انقاذ مصري مريض بأوكرانيا

تاريخ النشر

تجاوبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الجالية المصرية في أوكرانيا؛ لمتابعة حالة شاب تعرض لنزيف في المخ وتم نقله إلى العاصمة "كييف" لاستكمال علاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، وخضع لعملية قسطرة في المخ.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقت استغاثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"من احد الطلاب المصريين فى أوكرانيا بشأن زميل له يدعى (أ.أ.م.ع) والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.

وتم التوصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا لمتابعة حالة المريض، كما تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب المريض ليكون مرافقًا له بـ "كييف".


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content