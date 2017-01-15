مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 17 الجاري الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين قرب الحدود الصومالية الكينية، مما أسفر عن وفاة نحو 10 جنود.







وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب كينيا الشقيق في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.



