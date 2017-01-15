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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:


- شارك بالتصويت لفريق الموسيقى العسكرية المصرية بمهرجان «سباسكيا تاور»

- النائب العام الكويتي: توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لتبادل المعلومات

- أبراج الكويت تتزين بالعلم المصري احتفاء بزيارة الرئيس السيسي

- محافظات الجمهورية تحتفل بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هـ

- التحالف العربي يدمر مخازن للطائرات وصواريخ تابعة للحوثي

- "سكاي نيوز": اعتقال مدير مكتب البشير بتهم "الفساد"

- جونسون يطالب بتنفيذ نتيجة استفتاء البريكست

- روحاني يهدد ماكرون بتخلي إيران عن التزاماتها النووية

- 5 قتلى في إطلاق نار بتكساس.. وترامب يتابع الحادث

- شرطة تكساس: مسلح خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي

- الجيش الليبي: مقتل 2 من قوات حكومة طرابلس في غارة على غريان

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