الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

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تاريخ النشر
٠٩:١٧:٥٩ – ٢٠١٩/٠٦/٢٢
اخر تعديل
٠٩:١٨:٠٦ – ٢٠١٩/٠٦/٢٢
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، فيليبي جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق.
ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات بقصر الاتحادية.
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