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الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

تاريخ النشر

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، فيليبي جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق.

ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات بقصر الاتحادية.


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