الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ103 آلاف مواطن خلال91 قافلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ103 آلاف و939 مواطناً من خلال 91 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي.



وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء ، أن تلك القوافل، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأضاف البيان أن القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 841 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 15 ألفاً و277 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 23 ألفاً و29 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 1518 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبي على 7 آلاف و37 مواطناً بمحافظة أسوان، و3 آلاف و94 مواطناً بأسيوط، و8 آلاف و68 مواطناً بالإسكندرية، و2101 مواطن بالإسماعيلية، و2556 مواطناً بالأقصر، و2008 مواطنين بالبحر الأحمر، و6 آلاف و182 مواطناً بالبحيرة، و11 ألفاً و212 مواطناً بالجيزة، و5 آلاف و519 مواطناً بالدقهلية، و151 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و269 مواطناً بالشرقية، و414 مواطناً بالغربية.

وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة العلاجية أيضاً لـ4 آلاف و423 مواطناً بالفيوم، و6 آلاف و901 مواطن بالقليوبية، و4 آلاف و275 مواطناً بالمنوفية، و5 آلاف و232 مواطناً بالمنيا، و2161 مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و611 مواطناً ببني سويف، و1124 مواطناً بجنوب سيناء، و5 آلاف و561 مواطناً بدمياط، و2491 مواطناً بسوهاج، و4 آلاف و974 مواطناً بقنا، و5 آلاف و174 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 1401 مواطن بمطروح.



