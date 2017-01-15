"التعليم":ضبط حالتي غش بالمحمول في امتحان اللغة الاجنبية الثانية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمادة اللغة الأجنبية الثانية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة فقد أكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة أنه تم رصد الطالب (أ. ح. ع) بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان اللغة الألمانية بإدارة البداري بمحافظة أسيوط.

كما تم ضبط الطالب (س.ح.س) بإدارة العمرانية محافظة الجيزة لمحاولته الغش بالمحمول في مادة اللغة الفرنسية، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.



